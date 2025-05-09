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Adana'da Okul Önlerinde Uyuşturucu Operasyonu: 43 Şüpheli Yakalandı

Adana'da Okul Önlerinde Uyuşturucu Operasyonu: 43 Şüpheli Yakalandı
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Adana'da yapılan denetimlerde okul önlerinde uyuşturucu kullanımıyla ilgisi olan 43 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında bonzai, esrar ve metamfetamin bulunuyor.

Adana'da okul önlerini mesken tutan uyuşturucu bağımlılarına yönelik yapılan denetimlerde 43 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotimler 2-8 Mayıs tarihleri arasında okul önlerinde uyuşturucuya yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalar çerçevesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 43 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda toplamda 120 gram bonzai, 1.86 gram bonzai ham maddesi, 15.4 gram esrar, 22 adet uyuşturucu hap ve 0.99 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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