Okulda paniğe neden olan 7 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da bir ortaokulun çevresinde husumetlilerini korkutmak için tabanca ile havaya ateş açıp paniğe sebep olan 7 şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabancaya da el konuldu.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan Yavuz Selim Ortaokulu'nun çevresinde silah sesleri duyuldu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarından sonra silah seslerini duyan öğrenciler panikle okuldan çıktı, velilerde okula geldi. Okula saldırı olmadığı anlaşılınca öğrenciler geri sınıflarına girerek derse devam etti.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, okulun çevresinde açılan ateş sonucu paniğe sebep olan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde olaya ilişkin 7 şüpheli yakalandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca, 94 mermi ele geçirildi.

Öte yandan, şüphelilerin husumetlileri korkutmak için havaya ateş açtığı öğrenildi. - ADANA

