Okulda paniğe neden olan 7 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde Yavuz Selim Ortaokulu çevresinde yapılan havaya ateş sonucu paniğe kapılan öğrenciler, velilerin okula gelmesine neden oldu. Olayda 7 şüpheli gözaltına alındı ve 2 tabanca ile 94 mermi ele geçirildi.

Adana'da bir ortaokulun çevresinde husumetlilerini korkutmak için tabanca ile havaya ateş açıp paniğe sebep olan 7 şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabancaya da el konuldu.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan Yavuz Selim Ortaokulu'nun çevresinde silah sesleri duyuldu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarından sonra silah seslerini duyan öğrenciler panikle okuldan çıktı, velilerde okula geldi. Okula saldırı olmadığı anlaşılınca öğrenciler geri sınıflarına girerek derse devam etti.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, okulun çevresinde açılan ateş sonucu paniğe sebep olan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde olaya ilişkin 7 şüpheli yakalandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca, 94 mermi ele geçirildi.

Öte yandan, şüphelilerin husumetlileri korkutmak için havaya ateş açtığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da

Dünyanın gözü İslamabad'da! ABD heyeti yola çıktı, İran ise...

500

Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılan ülkede korkulan oldu
İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi

İstanbullular diken üstünde! Şehir merkezinde böyle görüntülendi
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi

Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılan ülkede korkulan oldu
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Genç doktorun yanarak can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı