Adana'da Öğrenci Servisi Yangın Çıkardı

Adana'da öğrenci servisi alevlere teslim oldu. Öğrenciler servisten tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci servisi hareket halindeyken birden alev aldı. Bunun üzerine öğrenciler hemen tahliye edildi. Bir taraftan da 112'ye haber verildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar servis yangın tüpleriyle söndürülmeye çalışıldı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Servis aracından geriye demir yığını kaldı. - ADANA