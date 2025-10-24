Adana'da Öğrenci Servisi Yangın Çıkardı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde hareket halindeki bir öğrenci servisi alev alarak yangın çıkardı. Öğrenciler tahliye edilerek güvenli bir şekilde kurtarılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Servis aracından geriye sadece demir yığını kaldı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci servisi hareket halindeyken birden alev aldı. Bunun üzerine öğrenciler hemen tahliye edildi. Bir taraftan da 112'ye haber verildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar servis yangın tüpleriyle söndürülmeye çalışıldı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Servis aracından geriye demir yığını kaldı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa