Uyuşturucu almak için para isteyen oğlunu öldürdü

Adana'da baba ile oğulun uyuşturucu parasından kaynaklanan tartışması feci bitti. Babasının verdiği parayı yetersiz bulan genç, iddiaya göre satırla saldırırken babası tarafından vurularak öldürüldü.

11 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde iddiaya göre, Hazım Evren, babası Tamer Evren'den uyuşturucu parası istedi. Bunun üzerine baba ve oğul arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında baba Tamer Evren, oğlu evlerinin bahçesinde sırtından av tüfeği ile vurdu.

POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Tamer Evren, oğlu Hazım vurduktan sonra 112'yi arayarak oğlunu öldürdüğünü söyleyerek kendisini ihbar etti. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazım Evren'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Tamer Evren ise evde bekleyerek gelen polislere suç aletiyle birlikte teslim oldu.

"UYUŞTURUCUYA ZAM GELDİ"

Emniyetteki ifadesinde oğlunun uyuşturucu parası istediği dile getiren Tamer Evren," 200 TL para verdim. Uyuşturucuya zam geldiğini söyleyip 100 TL daha para istedi. Ben de veremem bakkala borcumuz var deyince bana satırla saldırdı. Bende kendimi savunmak zorunda kaldım. Evladımı öldürdüğün için çok pişmanım" dedi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Evren çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.