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Uyuşturucu almak için para isteyen oğlunu öldürdü

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Adana'da bir baba ile oğlu arasında uyuşturucu parası nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrasında oğluna av tüfeğiyle öldüren baba kendisini ihbar etti. Baba ifadesinde para vermesine karşın oğlunun "Uyuşturucuya zam geldi, para yetersiz" diyerek satırla saldırması üzerine cinayeti işlediğini söyledi.

Adana'da baba ile oğulun uyuşturucu parasından kaynaklanan tartışması feci bitti. Babasının verdiği parayı yetersiz bulan genç, iddiaya göre satırla saldırırken babası tarafından vurularak öldürüldü.

11 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde iddiaya göre, Hazım Evren, babası Tamer Evren'den uyuşturucu parası istedi. Bunun üzerine baba ve oğul arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında baba Tamer Evren, oğlu evlerinin bahçesinde sırtından av tüfeği ile vurdu.

POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Tamer Evren, oğlu Hazım vurduktan sonra 112'yi arayarak oğlunu öldürdüğünü söyleyerek kendisini ihbar etti. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazım Evren'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Tamer Evren ise evde bekleyerek gelen polislere suç aletiyle birlikte teslim oldu.

"UYUŞTURUCUYA ZAM GELDİ"

Emniyetteki ifadesinde oğlunun uyuşturucu parası istediği dile getiren Tamer Evren," 200 TL para verdim. Uyuşturucuya zam geldiğini söyleyip 100 TL daha para istedi. Ben de veremem bakkala borcumuz var deyince bana satırla saldırdı. Bende kendimi savunmak zorunda kaldım. Evladımı öldürdüğün için çok pişmanım" dedi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Evren çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu almak için para isteyen oğlunu öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Adana 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

haksız mıyım:

maalesef seküler yaşamın acı faturaları bunlar. islam ahlakı, Allahtan korku, aile bağları, büyüğe saygı, küçüğe sevgi olsaydı ne güzel olurdu. ama birileri onlarca senede milleti değerlerinden uzaklaştıra uzaklaştıra bu hale getirdi. kendini, ailesini korumak isteyen dinine, örfüne sahip çıkar

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12
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Demir Acer :

Türkiye de insanları her kim olursa olsun zehirliyen kakalaklara IDAM şart diyorum nokta

16
0
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csd zbn:

ŞARAPÇI ŞARAPÇILARI N SONU

1
0
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