Adana'da nehre düşen genç hayatını kaybetti

Adana'da nehre düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre epilepsi hastası olan Ali Yalçınkaya (21), Seyhan Nehri'ne düştü. Kısa sürede suyun içinde gözden kaybolan genci gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve deniz polisi dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin nehirde başlattığı arama çalışmaları sonucu Yalçınkaya, nehir kenarındaki sulama kanalında bulundu. Sudan çıkarılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Yalçınkaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı