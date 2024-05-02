Adana'da Nehre Atladıktan Sonra Ölü Bulundu

Adana'da dün akşam Seyhan Nehri'ne atlayarak kaybolan kişi bugün sabah saatlerinde dalgıç polisler tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan Nehri'nde meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki F.S, Merkez Park Gençlik Köprüsü'nden nehre atladı. Vatandaşlar, F.S'nin çıkmaması üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, arama çalışmalarına rağmen F.S'yi bulamadı. Sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarına başlayan ekipler, F.S'yi atladığı yerin yakınında 3 metre derinlikte balçık ve yosunla kaplı sudan ölü olarak çıkardı.

F.S'nin cesedi olay yerindeki 112 ekiplerine teslim edildi. - ADANA