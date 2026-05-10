Haberler

Adana'da serinlemek için girdiği nehirde kaybolan genç hastaneye kaldırıldı

Adana'da serinlemek için girdiği nehirde kaybolan genç hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüreğir ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren 17 yaşındaki genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Dalgıç polis ekipleri tarafından sudan çıkarılan Enes K., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Dalgıç polis ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla Seyhan Nehri'ne giren 17 yaşındaki Enes K. bir süre sonra suda kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine dalgıç polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıç polis ekipleri, nehirde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu genç sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Öte yandan, Adana'da bu yıl 7 kişi serinlemek isterken boğularak hayatını kaybetti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Gömülü uranyuma yaklaşan olursa vururuz

İran yanıtını verdi, Trump'tan ilk açıklama geldi! Tehdit gibi sözler
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı

İBB soruşturmasında yeni gözaltı! Türkiye'ye ayak bastığı gibi alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksek sesle müzik tartışması kanlı bitti: Cenaze çekici üstünde taşındı

Pompalı tüfekle öldürülmüştü! Cenazesi bakın nasıl taşındı
Trabzon'da dikkat çeken İsrail protestosu! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi

Trabzon'da dikkat çeken görüntü! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!

Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu
Acı haberi Barcelona duyurdu! El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm

Acı haberi Barcelona duyurdu! El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm
Yüksek sesle müzik tartışması kanlı bitti: Cenaze çekici üstünde taşındı

Pompalı tüfekle öldürülmüştü! Cenazesi bakın nasıl taşındı
Abdullah Kavukcu Osimhen'in bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam

Abdullah Kavukcu bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

Kendisine yumruk atan isimle yıllar sonra bir araya geldi