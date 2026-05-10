Adana'da serinlemek için girdiği nehirde kaybolan genç hastaneye kaldırıldı

Adana'da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Dalgıç polis ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla Seyhan Nehri'ne giren 17 yaşındaki Enes K. bir süre sonra suda kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine dalgıç polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıç polis ekipleri, nehirde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu genç sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Öte yandan, Adana'da bu yıl 7 kişi serinlemek isterken boğularak hayatını kaybetti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı