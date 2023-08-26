Yola atlayan başıboş köpek kazaya neden oldu: 4 ölü, 3 yaralı

Adana'da yanlış yola giren bir sürücü, yola atlayan başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapınca uçurumdan düştü. Feci kazada çocukların da bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu kullanılmayan yola giren ve karşılarına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç, uçurumdan düştü. Kazada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

YANLIŞ YOLA GİRDİ

Tufanbeyli ilçesine bağlı Ağdaşalağı Yaylası mevkiinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen içerisinde 7 kişinin bulunduğu otomobil, Kayseri'den Adana'nın Saimbeyli ilçesine doğru yola çıktı. Tufanbeyli ilçesine geldiklerinden yolu şaşıran aile, iddiaya göre, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu kullanılmayan bir yola girdi.

UÇURUMDAN UÇTU

Burada karşılarına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, uçurumdan düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil çağrı merkezi arayarak bilgi verdi. Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ikiz kardeşler Ayşe Tokalı ve Elif Yağmur (43)'un, Ayşe Tokalı'nın 8 yaşındaki kızı Ravza Nur Tokalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Ayrıca Fatma Rana Yağmur, Rabia Nur Tokalı (12) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Rabia Nur Tokalı'nın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.