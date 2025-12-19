Motosikletli kadınla kavga eden otobüs şoförü serbest kaldı

Adana'da kadın motosikletli ile kavga eden halk otobüsü şoförü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, dün Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Dr. Ali Menteş oğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, halk otobüsü şoförü K.C. (38), yolcu almak için durakta durdu. Bu sırada D.O. (51) isimli kadın, kullandığı motosikletiyle otobüsün arkasında beklemeye başladı. Fazla bekleyen D.O., otobüse girip otobüs sürücüsü K.C. ile tartışmaya başladı. Motosikletli kadın ile otobüs şoförü karşılıklı birbirine hakaretler etti. D.O., elindekileri K.C.'ye fırlatıp saldırdı. K.C. de kadına karşılık verdi. İkili arasında yaşanan küfürleşme ve kavga anı diğer yolcular tarafından kaydedildi.

Kadının şikayeti üzerine, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, otobüs sürücüsünü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından K.C. adliyeye sevk edilirken adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA