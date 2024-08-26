Adana'da Motosikletin Tıra Arkadan Çarpması Sonucu Kadın Öldü, Kocası Ağır Yaralandı

Adana'da motosikletin tıra arkadan çarpması sonucu kadın ölürken, kocası ağır yaralandı. Kaza yerine gelen kadının bir akrabasının cesedin başında oturup kalması yürekleri dağladı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Ercan Togay kullandığı 01 FBT 15 plakalı motosiklet ile önündeki seyir halinde bulunan M.K. (60) idaresindeki 01 ACG 897 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ercan Togay ve arkasındaki Havva Togay yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ercan Togay'ı hastaneye kaldırırken Havva Togay'ın olay yerinde öldüğün tespit etti.

Havva Togay'ın bir yakınının cesedin başına oturup kalması yürekleri yaktı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Havva Togay'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, tır sürücüsü M.K. gözaltına alındı. - ADANA