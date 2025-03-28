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4 kişi motosikletliyi sokak ortasında feci şekilde darp etti

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Adana'da "yol verme" meselesinden başlayan tartışmada motosiklet sürücüsü 4 kişi tarafından feci şekilde darp edildi. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde akşam saatlerinde dehşet yaşandı. İsmi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü iddiaya göre; Huzur Caddesi'nde seyir halindeyken "yol verme" meselesinden tartışma yaşadı.

SOKAK ORTASINDA DARP ETTİLER

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce sürücü 4 kişi tarafından sokak ortasında feci şekilde darp edildi. Yaşananlar saniye saniye vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Saldırganlar daha sonra da olay yerinden uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Aldığı darbeler sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

4 kişi motosikletliyi sokak ortasında feci şekilde darp etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErdal_19:

adanalılar 1 kişiye 4 kişi dalsalarda delikanlı insanlardır

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