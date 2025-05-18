Adana'da Motosiklet Kazasında İnanılmaz Kurtuluş

Adana'da trafik kazasında inanılmaz kurtuluş kamerada

Bir motosikletin diğerine çarptığı ve 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı kaza anı ise saniye saniye görüntülenirken, çocuk inanılmaz bir şekilde kaza sonrası ayakta kaldı

ADANA - Bir motosikletin diğerine çarptığı ve 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı kaza anı ise saniye saniye görüntülenirken, çocuk inanılmaz bir şekilde kaza sonrası ayakta kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesindeki Karataş Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmek için bir süre bekledikten sonra hareket etti. Bu sırada Adana istikametine doğru gelen başka bir motosiklet bu motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki motosiklette bulunan 3 kişi yola savruldu. Motosiklette bulunan bir çocuk inanılmaz bir şekilde düştüğü yerden ayağa kalktı. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yalılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.