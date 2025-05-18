Adana'da Motosiklet Kazasında İnanılmaz Kurtuluş

Adana'da Motosiklet Kazasında İnanılmaz Kurtuluş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir motosikletin diğerine çarpması sonucu meydana gelen kazada, iki motosiklet üzerindeki üç kişi yaralandı. Ancak bir çocuk, kaza sonrası ayakta kalmayı başardı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Adana'da trafik kazasında inanılmaz kurtuluş kamerada

Bir motosikletin diğerine çarptığı ve 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı kaza anı ise saniye saniye görüntülenirken, çocuk inanılmaz bir şekilde kaza sonrası ayakta kaldı

ADANA - Bir motosikletin diğerine çarptığı ve 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı kaza anı ise saniye saniye görüntülenirken, çocuk inanılmaz bir şekilde kaza sonrası ayakta kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesindeki Karataş Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmek için bir süre bekledikten sonra hareket etti. Bu sırada Adana istikametine doğru gelen başka bir motosiklet bu motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki motosiklette bulunan 3 kişi yola savruldu. Motosiklette bulunan bir çocuk inanılmaz bir şekilde düştüğü yerden ayağa kalktı. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yalılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - 3.Sayfa
Fenerbahçe eylül ayında seçime gidiyor

Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan açıklama var
Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı

Vatikan'da tarihi tören! Papa Leo yüzüğü taktı, resmen göreve başladı
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu

Bir dönem oyunculuk yapıyordu! Evinin balkonunda ölü bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brezilya futbolunun efsanesi Lucio yoğun bakıma alındı

Brezilya futbolunun efsanesi yoğun bakıma alındı
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Rooney'den Manchester United'a tavsiye: Galatasaray'dan onu alın

Manchester United'a tavsiye verdi: Galatasaray'dan onu al
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.