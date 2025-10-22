Haberler

Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
Güncelleme:
Adana'nın Pozantı ilçesinde, motosikletin otomobille çarpışması sonucu sürücü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobille çarpışan motosiklettin sürücüsü metrelerce havalanarak savruldu. Sürücünün ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi D-750 Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ramazan T. idaresindeki 42 VY 359 plakalı motosikletle F.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada metrelerce havalanıp savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

