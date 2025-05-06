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Adana'da Motosiklet Kazası Kask Kamerasında Anbean Kaydedildi

Adana'da Motosiklet Kazası Kask Kamerasında Anbean Kaydedildi
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Adana'da bir motosiklet, otomobile arkadan çarparak kazaya neden oldu. Kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla kaydedildi. Yaralı motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Adana'da motosikletin otomobile arkadan çarptığı kazanın, başka bir motosikletteki sürücünün kask kamerasına anbean yansıdığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 21 Nisan günü 80. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre 01 AZC 203 plakalı Ali Arda K. yönetimindeki motosiklet, bulvarda sağ şeritten ilerlerken Ali K. idaresindeki 01 AKJ 108 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havaya savrulup yere düşerek yaralandı.

O anların ise arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına anbean yansıdığı ortaya çıktı. Yaralı, Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi olduktan sonra taburcu oldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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