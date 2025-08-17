Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 19 yaşındaki Mahmut Sevin ağır yaralanırken, 20 yaşındaki Ömer Faruk Nas hayatını kaybetti. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Adana'da kontrolünden çıkıp devrilen motosikletteki genç hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 PM 422 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Motosiklette bulunan Mahmut Sevin (19) yola, Ömer Faruk Nas (20) ise refüje savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolden Nas'ın hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan Sevin, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
