Adana'da motosiklet denetimi: 623 bin TL ceza kesildi

Adana'da trafik polisleri tarafından motosikletlere yönelik yapılan denetimde 106 sürücüye 623 bin 631 TL idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda kapsamlı motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada 361 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren birçok ihlal tespit edilirken, 106 sürücüye toplam 623 bin 631 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kurallara uymadığı belirlenen 5 motosiklet trafikten men edildi.

Trafik ekipleri, denetimlerin kent genelinde aralıksız süreceğini belirterek, sürücülere hem kendi can güvenlikleri hem de diğer vatandaşların güvenliği için trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu. - ADANA