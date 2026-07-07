Haberler

Yolcu minibüsünün yaya geçidinde çarptığı genç kız öldü

Yolcu minibüsünün yaya geçidinde çarptığı genç kız öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 23 yaşındaki Ümmü Elsun'a çarpan minibüs sürücüsü kaçtı, genç kız hastanede öldü. Sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen genç kız yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan minibüs sürücüsü ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Levent T., 01 M 0568 plakalı kullandığı yolcu minibüsüyle, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ümmü Elsun'a (23) çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız ağır yaralandı. Sürücü Mehmet Levent T. ise durmayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ümmü Elsun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri kaçan Mehmet Levent T.'yi kısa sürede yakaladı. Yakalanan sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler

Beştepe'de Erdoğan ve Trump görüşmesi başladı
ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı, işte ilk görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da! İşte ilk görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza

Türkiye'nin kaderini değiştirecek yüz milyonlarca dolarlık imza atıldı
AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı

AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'yı istifaya çağrısı
Trump için akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak

Akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak
Yeniden tarih yazmak istiyor! Bu akşam iki muhteşem maç daha var

Yeniden tarih yazmak istiyor! Bu akşam iki muhteşem maç daha var
Cevdet Yılmaz'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10'a girmek

Tarihi zirvede Haberler.com'a açıkladı: Hedefimiz ilk 10'a girmek
Zelenski'den NATO Zirvesi'nde kritik mesajlar: Ukrayna NATO'nun geleceğini parçası

Zelenski, Putin'e mesajını Ankara'dan verdi
Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Yetkililer duygularını bir kenara bırakmalı

Çekya Lideri Pavel: Yetkililer duygularını bir kenara bırakmalı