Üye Girişi
Haberi Paylaş
Adana'da minibüs sulama kanalına düştü, itfaiye 4 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Adana'da minibüs sulama kanalına düştü, itfaiye 4 kişiyi boğulmaktan kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Adana'da sulama kanalına düşen minibüsün içerisinde bulunan 4 kişiyi boğulmaktan itfaiye ekipleri kurtardı.

Adana'da sulama kanalına düşen minibüsün içerisinde bulunan 4 kişiyi boğulmaktan itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs kontrolden çıkınca Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan 4 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kurtarılan 4 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Adana 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title