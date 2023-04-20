Adana'da minibüs sulama kanalına düştü, itfaiye 4 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Adana'da sulama kanalına düşen minibüsün içerisinde bulunan 4 kişiyi boğulmaktan itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs kontrolden çıkınca Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan 4 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kurtarılan 4 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ADANA