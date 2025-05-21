Adana'da Makas Atan Otomobil Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Adana'da Makas Atan Otomobil Zincirleme Kazaya Neden Oldu
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Adana'da Makas Atan Otomobil Zincirleme Kazaya Neden Oldu
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Adana'da makas atan bir otomobil, zincirleme kazaya sebep oldu. Kaza anı başka bir araç kamerasına yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Adana'da makas atan otomobilin zincirleme kazaya neden olduğu anlar kamerada

ADANA - Adana'da makas atmaya çalışan bir otomobil, zincirleme kazaya yol açtı. Kaza başka bir araca ait kameraya anbean yansıdı.

Çukurova ilçesine bağlı Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana gelen kazada, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 CSL 04 plakalı otomobil trafikte makas atmaya çalıştığı sırada, önünde ilerleyen 01 DFS 49 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 01 DFS 49 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 3 araca daha çarptı.

Makas atan otomobil ise kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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