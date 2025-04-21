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Adana'da LPG Tankı Patlayan Otomobil Alev Alev Yandı

Adana'da LPG Tankı Patlayan Otomobil Alev Alev Yandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobilin LPG tankının patlaması sonucu alev alan araç, yangın sonrası hurda yığınına döndü. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Adana'nın Kozan ilçesinde LPG tankı bomba gibi patlayan otomobil, alev alev yanarak hurda yığınına döndü.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, A.A.'ya ait 01 AEB 239 plakalı otomobilin LPG tankı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Alev topuna dönen aracı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri uzun uğraş sonucu yangını söndürdü. Otomobil hurda yığınına dönerken yangında kimse yaralanmadı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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