Haberler

Asansöre idrarını yapıp kuş çalan şüpheli lise öğrencisi çıktı

Asansöre idrarını yapıp kuş çalan şüpheli lise öğrencisi çıktı Haber Videosunu İzle
Asansöre idrarını yapıp kuş çalan şüpheli lise öğrencisi çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

17 yaşındaki lise öğrencisi K.B.S., apartmanın damında idrarını yaptıktan sonra, bir kişinin kafesindeki kuşları çalıp motosiklet sepetine koyarak bölgeden uzaklaştı. Emniyetteki ifadesinde 'çok sıkışmıştım' diyerek suçunu savundu. Hırsızlık nedeniyle tutuklandı.

Adana'da asansöre idrarını yaptıktan sonra apartmanın damından kuş çalan lise öğrencisi yakalandı. Tutuklanan şüpheli, "Çok sıkışmıştım tuvaletimi yapmak zorunda kaldım. Kuşları çaldıktan sonra motosikletimin sepetine koyup bölgeden uzaklaştım. Eve giderken kuşlar uçup kaçtı" dediği öne sürüldü.

Olay, 1 Ocak'ta merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi K.B.S. (17) başındaki motosiklet kaskı ile bir apartman girdi. K.B.S., apartmana girdikten sonra asansöre binip idrarını yaptı. Ardından binanın damına çıkan şüpheli, Uğur Kaygısız'a ait 3 güvercin, 2 kekliği ve kafes içindeki kuşları montunun içine saklayıp kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından suç duyurusunda bulunan Kaygısız, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığını söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, apartmanın ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda K.B.S., ailesiyle yaşadığı evde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

"Çok sıkışmıştım, kuşlar uçup kaçtı"

Emniyetteki sorgusunda K.B.S., "Çok sıkışmıştım, tuvaletimi ondan yapmak zorunda kaldım. Kuşları çaldıktan sonra motosikletimin sepetine koyup bölgeden uzaklaştım. Eve giderken kuşlar uçup kaçtı" dediği öne sürüldü. Daha önceden suç kaydı bulunmayan K.B.S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler

Kaosa sürüklenen komşuda korkulan oldu! Çakmağı bu kez oraya çaktılar
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı

Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

Hastane mescidinde kahreden görüntü: İzleyenler bakanlığı etiketledi
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu

Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide başına gelenler olay oldu
Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı

Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar