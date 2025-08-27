Adana'da Lastik Yüklü Tır Alev Alev Yandı

Adana'da Lastik Yüklü Tır Alev Alev Yandı
Adana'nın Pozantı-Tarsus otoyolunda seyir halindeki bir lastik yüklü tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve otoyol trafiğe yeniden açıldı.

Adana'da Pozantı- Tarsus otoyolunda seyir halindeki lastik yüklü tır, alev alev yandı.

Yangın, gece saatlerinde Mersin-Adana arasında Pozantı-Tarsus otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen araç lastiği yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri otoyolu trafiğe kapatıp güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından trafiğe kapatılan otoyol yeniden açıldı.

Tırda maddi hasar oluştu. - ADANA

