Adana'da Lastik Yüklü Tır Alev Alev Yandı

Adana'da Pozantı- Tarsus otoyolunda seyir halindeki lastik yüklü tır, alev alev yandı.

Yangın, gece saatlerinde Mersin-Adana arasında Pozantı-Tarsus otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen araç lastiği yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri otoyolu trafiğe kapatıp güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından trafiğe kapatılan otoyol yeniden açıldı.

Tırda maddi hasar oluştu. - ADANA