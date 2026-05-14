Kuzeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da bir genç, tartıştığı kuzeni tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Ahmet Zerzur (21), gece saatlerinde evde amcasının oğlu H.Z. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.Z., Ahmet'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. H.Z. kaçarken, yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Ahmet Zerzur yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

