Adana'da Kuyumcuya Hırsızlık Girişimi: Şüpheli Yakalandı

Adana'da Optimum AVM'deki kuyumcuya girip 3 kilo altın ve 100 bin lira para çalma girişiminde bulunan şüpheli, 3 gün havalandırma saklandıktan sonra yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Şubat gecesi merkez Yüreğir ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana gelmişti. İddiaya göre, alışveriş merkezine giren Felit B. adlı şahıs, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL alıp kayıplara karıştığı için polis alarma geçmiş, daha sonra hırsızın AVM'nin havalandırmasında olduğu tespit edilmiş, kaçarken yakalanmıştı. O hırsızın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Kayıtlara göre şüpheli, önce Optimum AVM'ye geldi, güvenlik noktalarından geçtikten sonra tadilat halinde olan dükkanı görüp içeriyi kontrol ederek tadilat olan yere girdi. Buradaki merdivenden faydalanarak mağazanın havalandırma boşluğuna çıkan şahıs, burada biraz zaman geçirdikten sonra AVM'nin kapanmasını bekledi. Gece saatlerinde tadilat yerine tekrar inen şahıs, buranın yanında bulunan kuyumcunun duvarını delerek kuyumcu dükkanına girdi ve dükkandaki kasadan değerli eşya çalma girişiminde bulundu. Havalandırma boşluğunda saklanan Felit B., 3'üncü günün sonunda havalandırma boşluğundan düşerek kendini bir kafenin içinde buldu. Kafenin kapısının açık olduğunu fırsat bilip kafenin balkonundan kaçan şahıs, Adana İl Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Felit B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA