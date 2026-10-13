Adana'da kuyumcu cinayetinde jet skiyle Sisam'a kaçmayı planlayan şüpheli yakalandı

Adana'da kuyumcunun öldürüldüğü silahlı saldırının ardındaki kaçış planı ortaya çıktı. Cinayetin "Bayrağalar" suç örgütüyle yaşanan husumetten kaynaklandığı belirlenirken, tetiği çeken şüphelinin, cinayetin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesine gittiği tespit edildi. Buradan jet ski ile Yunanistan'a bağlı Sisam Adası'na kaçmayı planlayan şüpheli, otelde saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 9 kişi ile birlikte 10 kişi tutuklandı.

Olay, 4 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu Zahir Cız (66), evinin aşağısında bulunan iş yerinde H.A. (29) ile birlikte oturuyordu. Bu sırada kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli gelerek tabancayla yaklaşık 8 el ateş açtı. Açılan ateş sonucunda H.A. karın bölgesinden, Zahir Cız ise başından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Zahir Cız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zahir Cız, Buruk Mezarlığı'nda defnedildi. H.A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

"Cinayet için özel ekip kuruldu"

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın failini yakalamak için özel ekip kurdu. Özel ekip, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan ilk incelemelerde, cinayeti gerçekleştiren şüphelinin Osman A. (22) olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren cinayet dedektifleri, Zahir Cız'ın öldürülmesinin, "Bayrağalar" suç örgütüyle aralarındaki husumetten kaynaklandığını tespit etti. Yaklaşık 2 yıl önce örgüt elebaşlarından Fırat Çelik, Zahir Cız'ı görüntülü arayarak tehdit ettiği de belirtildi. Yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumda olan Osman A.'nın, yurt dışındaki örgüt bağlantılarından Cız'ı öldürme talimatı aldığı, cinayetin ardından ise yurt dışına kaçırılacağının vaat edildiği belirlendi.

Kaçış rotası adım adım ortaya çıkarıldı

Cinayetin nedenini ve tetiği çeken şüpheliyi belirleyen ekipler, Osman A.'nın izini Aydın'a kadar sürdü. Cinayet dedektifleri, yaklaşık 2 bin kilometrelik güzergahtaki KGYS ve güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek şüphelinin kaçış rotasını ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde Osman A.'nın cinayeti işledikten sonra kendi kullandığı motosikletle Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir eve gittiği belirlendi. Buradan taksiyle Söğütlü Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesine geçerek saklanan şüphelinin, yine taksiyle Küçükdikili Mahallesi'ne götürüldüğü ve buradaki bir eve yerleştirildiği tespit edildi.

Bir gece bu evde kalan Osman A.'nın, daha sonra başka bir araçla Demetevler Mahallesi'ndeki bir eve götürüldüğü belirlendi. Burada da bir süre kalan şüphelinin, taksiyle Öğretmenler Bulvarı'na götürülerek Aydın'a giden şehirlerarası otobüse bindirildiği ortaya çıkarıldı.

"Yardım eden 9 şüpheli yakalandı"

Özel ekibin yaptığı incelemelerde, Osman A.'nın kaçmasına yardım ettiği öne sürülen kişilerin kimlikleri de tespit edildi. Recep Ç. (42), Mustafa E. (28), Alican Y. (26), Yahya A. (23), Abdurrahim Ö. (32), Serhat Y. (25), Ayhan A. (46), Memduh A. (22) ve Gürhan Ö. (28), düzenlenen operasyonla yakalandı.

"Jet skiyle Yunanistan'a kaçacaktı"

Cinayet dedektifleri, Osman A.'nın Kuşadası'ndan jet ski ile yaklaşık 30-35 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'a bağlı Sisam Adası'na kaçmayı planladığını belirledi. Şüphelinin Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde saklandığını tespit eden ekipler, otele operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden Osman A. kaçmaya çalıştı. Şüpheli, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman A. ile birlikte 10 kişi tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı