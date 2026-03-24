Adana'da sosyal medyada kurguladıkları videoyu paylaşan 2 şahıs gözaltına alındı

Adana'da sosyal medyada paylaştıkları kurgusal sokak röportajı nedeniyle iki şahıs gözaltına alındı. İbrahim T. ve E.B. hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işlettikleri iddiasıyla işlem yapıldı.

Adana'da sosyal medyada kurguladıkları sokak röportajını paylaşan 2 şahıs 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şahıslardan 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından diğeri ise 'adliye mescidini temizleme' şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Mart günü Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde İbrahim T.'nin gerçekleştirdiği röportaj sırasında ayağında elektronik kelepçe bulunan E.B. (17) tarafından tehdit edildiği yönünde yapılan haberlerin ardından araştırma başlattı. Röportajın kurgu olduğunu belirleyen ekipler, İbrahim T. ve E.B.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.B., savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi, İbrahim T. ise 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlik tarafından adliye mescidini temizleme şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
