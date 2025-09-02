Adana'da Kumar Baskınlarında 2.5 Milyon Lira Ceza Uygulandı

Adana'da polis, 8 ay içinde 105 işyerine kumar baskını düzenledi. Kumar oynayanlara toplam 2 milyon 588 bin lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 8 ay boyunca kumar oynatıldığı belirlenen kahvehane ve derneklere baskınlar yaptı. Bu süreçte, 105 işyerine baskın yapan polis kumar oynadığı tespit edilen 281 kişi hakkında işlem yaptı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 182 bin 783 lira paraya el konuldu.

Kumar oynayan şahıslara toplamda 2 milyon 588 bin lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynattığı öne sürülen 108 kişi hakkında adli işlem yapıldı. - ADANA