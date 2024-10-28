Üye Girişi
Haberler

Adana'da Küfürleşme Sonrası Cinayet: Şüpheli Yakalandı

Adana'da Küfürleşme Sonrası Cinayet: Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kahvehanede küfürleşen iki arkadaş arasında çıkan kavgada Baran Cengiz, arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından şüpheli F.B. güvenlik güçlerince evinde yakalandı ve tutuklandı.

Adana'da birbirlerine küfreden iki arkadaşın tartışmasında bir genç silahla vurularak öldürülmüştü. Arkadaşını vuran şüpheli cinayet ekiplerince evde saklanırken yakalandı.

Olay, 23 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, Baran Cengiz (18) ve arkadaşı F.B. (17) kahvehanede oturdukları sırada birbirlerine küfür etti. Gençler arasında küfürleşme bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.B., arkadaşını tabanca ile başından vurarak kaçarken Baran Cengiz, olay yerinden hayatını kaybetmişti.

Bölgeye gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için kentte çalışma başlatmıştı. Güvenlik kameralarını inceleyerek F.B.'nin izini süren ekipler, akrabasına ait bir evde saklanan F.B.'yi yaptıkları operasyonla yakaladı.

Baran Cengiz'in telefonunu çaldığı öne sürülen F.B.'nin arkadaşıyla bu konu yüzünden küfürleştiği tespit edildi. F.B. emniyetteki ifadesinde, "Kahvehanede otururken, daha önceden tartışma yaşadığım Baran yanıma geldi. Küfürleştik. Masadan kalkıp, 'bekle geliyorum' dedikten bir süre sonra geri döndü. Üzerinde silah olduğunu düşünüp, vurdum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Güvenlik 3-sayfa Cinayet Kavga adana Suç

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

 Narin'in ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşım yapıp hemen sildi

Narin'in ağabeyinden kafa karıştıran hareket! Art arda 3 paylaşım yapıp hemen sildi

 Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı

İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uygulamışlar
Altın fiyatları ABD'den gelecek kritik verilere odaklandı

Altın gözünü 45 yılın zirvesine dikti! Kritik veri bekleniyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ 5 BİN TL | 29 Ekim'de ikramiye var mı, ne zaman yatacak? BALLON D'OR ADAYLARI 2024 | Ballon d'Or'un 2024 adayları kimler? Rafa Silva 11'de var mı? Beşiktaş muhtemel 11 açıklandı mı? (Galatasaray- Beşiktaş derbisi) Onur Büyüktopçu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Onur Büyüktopçu kaç yaşında, nereli? Onur Büyüktopçu biyografisi! Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı muhtemel 11'ler! Derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! Cumhuriyet ile ilgili anlamlı, duygusal, görselli mesajlar! Gökhan Günaydın kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Gökhan Günaydın kaç yaşında, nereli? Gökhan Günaydın biyografisi! BALLON D'OR 2024 ÖDÜL TÖRENİ ne zaman, saat kaçta? Ballon D'or ödül töreni canlı izle! İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 28-29 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… Adele sağır mı kaldı? Adele şarkıcılığı bıraktı mı? 28 Ekim'de eczaneler açık mı, yarım gün mü? 28 Ekim nöbetçi eczane nerede?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.