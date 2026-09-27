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Adana'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü alt geçit duvarına çarptı, 11 kişi yaralandı

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Adana'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü alt geçit duvarına çarptı, 11 kişi yaralandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü önce tabela direğine, ardından alt geçit duvarına çarptı; kazada sürücüyle birlikte 11 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılırken, araçta sıkışan sürücü itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Adana'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü önce tabela direğine, ardından alt geçit duvarına çarptı. Kazada yaralanan 11 kişi hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Osman Ulusoy firmasına ait 38 YILTUR 005 plakalı yolcu otobüsünün ismi öğrenilemeyen sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, önce tabela direğine, ardından alt geçidin duvarına çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü 2 saatlik çalışmayla itfaiye tarafından kurtarıldı. 35 yolcunun bulunduğu otobüste sürücü ile birlikte 11 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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