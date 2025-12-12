Komşusunu sokak ortasında vurup ağır yaraladı

Adana'da bir kişi kendisini daha önce dövdüğünü ileri sürdüğü komşusunu tabanca ile vurarak ağır yaraladı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. (55), kendisini daha öne döven komşusu B.Ü.'yü (53) sokakta gördü. Bunun üzerine A.Y., belinden tabancasını çıkartıp B.Ü.'ye defalarca ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Karnından ve bacağından yaralanan B.Ü. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA