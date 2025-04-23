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Adana'da Kırmızı Işıkta Silahlı Saldırı: Sürücü Ağır Yaralandı

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Adana'da kırmızı ışıkta bekleyen sürücü, motosikletli şüpheliler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı, polis araştırma başlattı.

Adana'da kırmızı ışıkta kanlı pusu: Trafikte silahlı saldırıya uğrayan sürücü ağır yaralandı

ADANA - Adana'da kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü, motosikletli şüpheliler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ayaz T. (21), kırmızı ışıkta durduğu sırada motosikletle yaklaşan iki şüpheliden biri, aracından inerek doğrudan Ayaz T.'nin aracına ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Ayaz T., ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganların kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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