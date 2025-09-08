Adana'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 5 Hükümlü Yakalandı

Adana'da polis, kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik düzenlendiği operasyonda 5 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlüyü yakalamak için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi suçlardan 3 yıl 4 ay ile 29 yıl 6 ay arasında hapis cezaları olan şahısların adresleri belirlenerek operasyon yapıldı. Operasyonda 5 hükümlü de yakalandı.

Yakalanan şahıslar emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA