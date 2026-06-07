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Adana'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı
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Adana Yüreğir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Adana'da polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında bilişim sistemleri kullanılarak 'dolandırıcılık' suçlarından 5 yıl hapis cezasıyla aranan T.Y., 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.Ş., 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranan E.Ö., 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan H.U. ile 'banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan İ.G. de yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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