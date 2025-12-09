Kayıp yaşlı adam 3 gündür aranıyor

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 3 gün önce kaybolan 72 yaşındaki yaşlı adam ekipler tarafından dron destekli aranıyor.

İmamoğlu ilçesindeki Saygeçit Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evinden 6 Aralık'ta çıkıp merkezdeki çay ocağına giden evli ve 1 çocuk babası zihinsel engelli Vahit Şentuna'dan (72) haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, polis ve AFAD arama kurtarma ekipleri yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. Şentuna'nın son olarak Saygeçit Mezarlığı civarında görüldüğü öğrenilirken, ekipler mahallede köpek ve dron destekli geniş çaplı arama çalışmaları yaptı. 3 gün geçmesine rağmen tüm aramalara rağmen yaşlı adam bulunamadı.

Ailesi, yaşlı adamın hayatından endişe ederken bölgede arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - ADANA