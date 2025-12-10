Adana'da kayıp yaşlı adamdan hala bir iz bulunamadı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 6 Aralık'tan beri haber alınamayan yaşlı adamdan halen bir iz bulunamadı.

Alınan bilgiye göre, Saygeçit Mahallesi'ndeki evinden 6 Aralık'ta çıkıp merkezdeki çay ocağına giden evli ve 1 çocuk babası zihinsel engelli Vahit Şentuna'dan (72) haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma, polis ve AFAD arama kurtarma ekipleri yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. Şentuna'nın son olarak Saygeçit Mezarlığı civarında görüldüğü öğrenilirken, ekipler mahallede köpek ve dron destekli geniş çaplı arama çalışmaları yaptı. Bölgede bugün de arama çalışmalarına başlandığı ancak yeni bir iz olmadığı öğrenildi. Öte yandan, gelen her ihbarı titizlikle değerlendiren İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de bölgedeki birçok kişinin ifadesine başvurulduğu belirtildi.

Kaybolduğu gün yaşlı adamla yolda karşılaşan mahalle sakini Ercan Büyümez, "En son okula yakın bir yerde gördüm. Tanıdığım için 'Vahit amca, nereye gidiyorsun' diye sordum. 'Evimize gidiyorum' dedi. Ben de yol tarif ettim. 'Okulun oradan takip edeceksin' dedim. 'Köpek var mı orada' diye sordu. 'Yok, orası kestirme yol' dedim. Sonra arabaya binip düğüne gittim. Sosyal medyada kayıp olduğunu görünce aradım, kızı çıktı. Saat 18.00 sularında gördüğümü ve konuştuğumuzu söyledim. Hala aranıyor, biz de bakıyoruz" diye konuştu.

Ailesinin yanı sıra AFAD, Yesevi Arama Kurtarma (YAK) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca Saygeçit Mahallesi çevresinde yaklaşık 40 kilometrelik alanda yürütülen arama çalışmalarında şu ana kadara yaşlı adama ait henüz bir ize rastlanmadı. - ADANA