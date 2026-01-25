Haberler

Kaybolan 16 yaşındaki Hatice için arama çalışması başlatıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde öğle saatlerinde kaybolan 16 yaşındaki Hatice Kaya için jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşları tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Aile, kızlarının bulunması için çağrıda bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde öğle saatlerinde kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğu için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Velicanlı Mahallesi'nde öğle saatlerinde 16 yaşındaki Hatice Kaya kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve bazı sivil toplum kuruluşlarından arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahallede ve ormanlık alanda geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Kayıp kızın annesi Mehriban ve babası Davut Kaya, "Kızım ne olur çık gel" diyerek anonsla kızlarına seslendi. - ADANA

