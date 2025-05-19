Adana'da Kaya Düşmesi İle 4 Öğretmenin Ölümüne Neden Olan Yol İçin Eylem Yapıldı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kaya düşmesi sonucu 4 öğretmenin hayatını kaybettiği yolda vatandaşlar eylem yaptı. Hem Feke Cumhuriyet Savcılığı'nın oluşturduğu bilirkişi hem de ailelerin talebiyle oluşturulan bilirkişi raporlarında Karayolları asli kusurlu bulunmuştu.

Olay, 6 Nisan 2023 tarihinde Saimbeyli-Feke Karayolu'nda meydana gelmişti. Yamaçtan kopan kaya parçası Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobilin üzerine düştü. Olayda öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak hayatını kaybetti. Olaydan 2 yıl geçmesinin ardından kayaların koptuğu yamaçta tedbir alınmaması üzerine vatandaşlar ve bazı siyasi parti temsilcileri tepki göstererek, kayanın düştüğü bölgede eylem yaptı. Kaya düşmesi sonucu 4 öğretmenin vefat ettiği bölgede vatandaşlar, Karayolları'nın bölgede tedbir almasını ve yolun sağlıklı hale getirilmesini talep etti.

Karayolları asli kusurlu bulunmuştu

Feke Cumhuriyet Savcılığı'nın oluşturduğu bilirkişi, hem de ailelerin talebiyle oluşturulan bilirkişi raporlarında karayolları asli kusurlu bulunmuştu. Bölgede inceleme yapan jeoloji ve inşaat mühendislerinden oluşan ilk bilirkişi raporunda şöyle denilmişti:

"Dava konusu olan yer Feke-Saimbeyli yolu Himmetli Mahallesi Zarar mevkisinde yolun kuzeyinde bulunan dağ tarafı kısmının yüzde 50-60 arasında heyelan bölgesinin bulunduğu yerde meydana gelen ve dağ tarafından aşağıda bulunan asfalt yoldan geçen aracın üzerine düşerek ölümlü kazaya sebebiyet veren kaya ve taşların, mahkeme heyeti nezaretinde yapılan keşifteki incelemelerimiz neticesinde; kaya düşmesi ve heyelanın çok olduğu bu bölgelerde istinat duvarının olmadığı, palye oluşturmadığı topoğrafik açıdan dik bir yapı sunan arazinin yeterli şev kazıları yapılmadığı, kazanın olduğu bölgede enerji nakil hattı direklerinin montajı sırasında dağıtım şirketi tarafından yol çalışması yapıldığı ve büyük kaya kütlelerinin gerekli önlemler alınmadan gelişigüzel bırakıldığı belirlendi."

Raporda, ayrıca halihazırda bu kaya blokları ve taş parçalarının ağırlığı ve yanlış istiflemesinden dolayı hiçbir dış etkiye ve doğa olayına gerek kalmaksızın kendiliğinden aşağıdaki asfalt yola düşebileceği, ilgililerin sorumluklarını yerine getirmediğinin tespit edildiğine yer verilmişti. - ADANA