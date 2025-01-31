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Adana'da Katı Atık Bertaraf Merkezinde Yeni Doğmuş Bebek Cesedi Bulundu

Adana'da Katı Atık Bertaraf Merkezinde Yeni Doğmuş Bebek Cesedi Bulundu
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Adana'nın Sarıçam ilçesindeki katı atık bertaraf merkezinde çöp ayrıştırma işlemi sırasında yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Adana'da katı atık bertaraf merkezinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

Olay, Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'ndeki katı atık bertaraf merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, çöp ayrıştırma işlemi yapan çalışanlar erkek bebek cesedi buldu. İhbar üzerine gelen ekiplerce yapılan incelemelerinin ardından bebek cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemede bebeğin çöp konteynerine bırakıldığı ardından da çöp aracıyla tesise götürüldüğü belirlendi. Ekipler bebeğin çöpe atıldığında sağ olup olmadığını ve bebeğin kim tarafından çöpe atıldığını araştırıyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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