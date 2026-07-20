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Taburede otururken silahlı saldırıya uğradı: O anlar kamerada

Taburede otururken silahlı saldırıya uğradı: O anlar kamerada
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Adana'da kasklı bir kişi, PVC ustası Ali G.'yi iş yerinde tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olay öncesinde ustaya ait ev ve iş yerine iki kez silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. Polis şüphelileri arıyor.

Adana'da kasklı bir kişi, PVC ustasını iş yerinde taburede otururken tabancayla vurdu. Ağır yaralanan PVC ustasının daha önce evine ve iş yerine de silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki doğrama atölyesinde meydana geldi. Kasklı ve motosikletli 2 şüpheli, PVC ustası Ali G.'in iş yerine geldi. Şahıslardan biri motosikletten inerek içeri girdi. Şahıs, ardından taburede oturan Ali G.'ye tabanca ile defalarca ateş açarak kaçtı. Bacağından vurulan Ali G. yere yığıldı. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldıran Ali G.'nin ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Ali G.'in iş yeri ve üst katında bulunan evinin daha önce iki kez kurşunlandığı öğrenildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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