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Adana'da Kardeşlerini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Kardeşlerini Öldüren Şüpheli Tutuklandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde tartışma sonucu iki kardeşi bıçakla öldüren A.T. adlı şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olayda, arkadaşlarıyla tartışan A.T., kardeşlerin küfür ettiğini öne sürerek bıçakla saldırdı.

Adana'da tartışma sonucu iki kardeşi öldüren şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde 3 Mart günü meydana geldi. İddiaya göre A.T. (24), arkadaşları A.E.D. (16) ve ağabeyi M.D. (17) ile tartıştı. Tartışmada kardeşlerin küfür ettiğini öne süren şüpheli bıçakla saldırdı. Saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan iki kardeş de hayatını kaybetti. A.T. ise polis tarafından yakalandı. A.T.'nin polise verdiği ifadede, "Oruçluydum, sinir tepeme çıktı yaptım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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