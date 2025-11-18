Haberler

Adana'da Kardeşinin Sevgilisini Bıçaklayarak Öldürdü

Güncelleme:
Adana'da, eşi cezaevinde olan Derman Arslanhan, kız kardeşi ile birlikte görülen sevgilisi Baran Bayav'ı sokakta bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Arslanhan, ifadesinde kendisinin bıçakla saldırıya uğradığını öne sürdü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

1) EŞİ CEZAEVİNDE OLAN KIZ KARDEŞİNİN SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

ADANA'da, Derman Arslanhan (24), evde, eşi cezaevinde olan kız kardeşi B.G. ile gördüğü Baran Bayav'ı (23), sokakta bıçaklayıp öldürdü. İfadesinde, "Bana bıçakla saldırdı. Arbede sırasında yere düşen bıçağı alıp, peşinden gittim. Sokaktaki arbedede bıçakladım" diyen Arslanhan, tutuklandı.

Olay, 15 Kasım'da saat 10.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evine gelen Derman Arslanhan, eşi cezaevinde olan kız kardeşi B.G.'yi sevgilisi Baran Bayav ile görünce aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Arslanhan, evden koşarak kaçan Bayav'ın peşinden gitti. Derman Arslanhan, sokakta yakaladığı Baran Bayav'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bayav hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Baran Bayav, kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Polis, adrese yaptığı baskında Arslanhan'ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Derman Arslanhan, ifadesinde, "Kız kardeşimle birlikte görünce 'Burada ne arıyorsun' dedim. Bana bıçakla saldırdı. Arbede sırasında yere düşen bıçağı alıp, peşinden gittim. Sokaktaki arbedede bıçakladım" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslanhan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Derman Arslanhan'ın, Baran Bayav'ı sokakta bıçakladığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, yarı çıplak halde sokakta kaçan Bayav'ın yere düştükten sonra, arkadan gelen Arslanhan'ın bıçaklamaya devam ettiği anlar yer aldı. Şüphelinin eve girip bisikletini aldıktan sonra olay yerinden kaçarken yerde yatan Bayav'ı 1 kez daha bıçakladığı, 2 kadının ise yaralıya yardıma koştuğu görüntülerde yer aldı.

