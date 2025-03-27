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Adana'da Kar Maskeli Şahıslar Sokakta Bir Kişiyi Darp Etti

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Adana'da yüzü kar maskeli 5 kişi, sokak ortasında bir kişiyi sopalarla döverek ağır şekilde darp etti. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Adana kar maskeli şahıslar, sokak ortasında bir kişiyi öldüresiye darp etti... O anlar kamerada

ADANA - Adana'da yüzü kar maskeli 5 kişi sokak ortasında 1 kişiyi sopalarla öldüresiye darp edip bir otomobile kaçtığı anlar görüntülendi. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, Seyhan İlçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzü kar maskeli 5 kişi, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sokak ortasında bir kişiyi öldüresiye dövmeye başladı. Şüpheliler, yere yatırdıkları kişiyi hep sopalarla, hem de tekmeleyerek darp ettik sonra bir otomobile binip kaçtı. Bu anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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