Adana'da Kapkaç: Lise Öğrencisinin Telefonunu Çalan Şüpheli Tutuklandı

Adana'da lise öğrencisinin telefonunu kapkaç yöntemi ile çalan şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, "Paraya ihtiyacım vardı, kızın elindeki telefonu görünce dayanamadım, pişmanım" dedi.

Olay, 16 Eylül'de Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Hasan Gürhani Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, elektrikli bisiklet ile gelen şüpheli, okuldan çıkarak evine giden lise öğrencisi H.Y.'nin (17) elindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çaldı. H.Y. çevredekilerden yardım isteyerek durumu polise bildirdi. Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Çevrede yapılan güvenlik çalışmaları neticesinde olayı gerçekleştiren şüphelinin H.B. (19) olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin saklandığı ev belirlenerek operasyon yapıldı. Operasyonda şüpheli yakalanırken telefonda ele geçirildi.

Şüpheli emniyetteki ifadesinde "Paraya ihtiyacım vardı. Kızın elindeki telefonu da görünce dayanamadım çaldım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA