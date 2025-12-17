Haberler

Kamyonun sollama manevrası kazaya neden oluyordu: O anlar kamerada

Kozan ilçesinde bir kamyon sürücüsünün hatalı sollama manevrası, karşı şeritten gelen bir otomobilin yol dışına çıkmasına neden oldu. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kamyon sürücüsünün sollama manevraları tepki çekti. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Çulluuşağı Tersakan mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki 01 BAN 236 plakalı kamyon, önündeki kamyonu sollamak istedi. Karşı şeritten gelen otomobil yol dışına çıkarak kamyonun hatalı manevrasından kurtuldu. O anlar arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
