Kamyonun sollama manevrası kazaya neden oluyordu: O anlar kamerada

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kamyon sürücüsünün sollama manevraları tepki çekti. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Çulluuşağı Tersakan mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki 01 BAN 236 plakalı kamyon, önündeki kamyonu sollamak istedi. Karşı şeritten gelen otomobil yol dışına çıkarak kamyonun hatalı manevrasından kurtuldu. O anlar arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Trafikte korku dolu anlara neden olan kamyon sürücüsü tepki çekti. - ADANA