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Adana'da kalaşnikoflu kuyumcu soygunu

Adana'da kalaşnikoflu kuyumcu soygunu
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Adana'da 4 kişi uzun namlulu tüfekle geldikleri kuyumcuyu soyarak kayıplara karıştı.

Adana'da 4 kişi uzun namlulu tüfekle geldikleri kuyumcuyu soyarak kayıplara karıştı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Şehit Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre kalaşnikof uzun namlulu tüfekle 4 kişi kuyumcuya geldi. Şüphelilerden birisi silahı sahibi H.Ç.'ye doğrultup "kıpırdamayın, altınları alıp gideceğiz" dedi. Ardından soyguncular birisi uzun namlulu silahı iş yeri sahibine doğrulturken diğerleri içeride bulunan altınları bir çantaya koydu.

Şüpheliler daha sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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