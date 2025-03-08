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Adana'da Kadın Polislere 8 Mart Kutlaması

Adana'da Kadın Polislere 8 Mart Kutlaması
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Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 602 kadın polise kırmızı karanfil vererek günlerini kutladı. Arıkan, 'Güçlü kadın, güçlü toplum demektir' dedi.

Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, kentte görev yapan 602 kadın polisin kadınları gününü kutlayarak kırmızı karanfil verdi. Arıkan, "Güçlü kadın, güçlü toplum demektir" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kentinden görev yapana 602 kadın polisi unutmayan İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, kadın polisleri makamında ağırladı. Kadın polislerle birebir konuşan Arıkan, günlerini kutlayıp kırmızı karanfil verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü kadınlar gününe özel ise kadın polislerinin çalışmalarına dikkat çekerek onlara özel klip hazırladı. Klipte 'Güçlü Kadınlar; Güçlü Şehirler' sloganı ön plana çıkartıldı. Kadın polislerin görev yaptıkları alanlara yönelik olarak, 'Güçlü Kadın; Güçlü Emniyet' vurgusu da yapıldı.

Kadın polislere hitaben bir konuşma yapan Arıkan, "Kadın, ailenin temelidir ve aile de bizim en önemli değerimizdir. Biz, her zaman yanınızdayız. Kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmeyin, kimseye de kendinizi ezdirmeyin. Her zaman güçlü durun. Güçlü kadın güçlü toplum demektir" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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