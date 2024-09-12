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Adana'da kaçan hükümlü polis tarafından yakalandı

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Adana'da cinsel taciz ve hırsızlık suçundan 33 yıl hapis cezası aldıktan sonra cezaevinden kaçan hükümlü, polis tarafından yakalandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kaçan hükümlünün bulunması için çalışma başlattı. Polisler, hükümlünün geleceği sokağa yerleşerek onu vatandaş gibi kamufle olarak yakaladılar. Şüpheli, kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi ve emniyete götürüldü.

Adana'da cinsel taciz ve hırsızlık suçundan 33 yıl hapis cezası aldıktan sonra cezaevinden kaçan hükümlü polis tarafından yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cinsel taciz, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanma suçundan 33 yıl 8 ay hapis cezası alıktan sonra cezaevinden kaçan Musa Y.'yi bulmak için çalışma başlattı.

"Vatandaş gibi kamufle olan polisler firarı yakaladılar"

Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı polisler, Musa Y.'nin Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi'ne geleceğini tespit etti. Şüphelinin geleceği sokağa polisler vatandaş gibi yerleşti. Musa Y. sokağa girer girmez vatandaş gibi kamufle olan polisler hükümlüyü yakaladı. Kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen şüpheli emniyete getirildi.

İşlemlerinin ardından şüpheli cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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