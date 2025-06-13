Adana'da Kaçakçılık ve Dolandırıcılıktan Aranan Hükümlü Yakalandı

Adana'da kaçakçılık ve dolandırıcılık suçlarından 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri Atatürk Caddesi'nde durumundan şüphelendiği Fatih T.'yi durdurdu. Yapılan GBT sorgusunda şüphelinin dolandırıcılık suçundan 3 yıl 6 ay, kaçakçılık suçundan 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam 16 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.Gözaltına alınan hükümlü polis merkezine götürüldü. Polis ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA