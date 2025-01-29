Üye Girişi
Haberler
Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi

Getir götür işlerinden patronluğa! İşte baş sorumlu Halit'in hikayesi
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ahmet Türk'ü kahreden silahlı saldırı

Adana'da Kaçak Serum Operasyonu: 3 Gözaltı

Adana'da Kaçak Serum Operasyonu: 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana polisi, Seyhan ilçesinde yaptığı operasyonla 6 bin 80 kaçak serum ampulü ve 172 kaçak serum ele geçirirken, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana polisi yaptığı operasyonda 6 bin 80 kaçak serum ampulü ve 172 kaçak serum ele geçirirken, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tıbbi malzemelerin yası dışı yollarla satılmasının önüne geçmek için harekete geçti. Polis bu bağlamda Seyhan ilçesinde bir ikamet ve iş yerinde kaçak serum satıldığı bilgisine ulaştı. Polis iki ayrı adrese eş zamanlı yaptığı baskında 6 bin 80 kaçak serum ampulü, 172 kaçak serum ele geçirdi. Polis 3 şüpheliyi gözaltına alarak haklarında, "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma suçundan" adli işlem başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
img

Alman bankasından çok konuşulacak altın tahmini
img

Çalışanlar haftada 3 gün izin yapabilecek!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler
Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı

El hareketini neden yaptığını açıkladı
Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye'de etkili olacak

İstanbul'a kar geliyor
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.