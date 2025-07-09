Adana'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 1 Ton 690 Litre Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 1 Ton 690 Litre Ele Geçirildi
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Adana'da düzenlenen operasyonda polis, bir evde yaptığı aramada 1 ton 690 litre kaçak etil alkol ele geçirirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda 1 ton 690 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesinde bir evde kaçak etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Polisin evde yaptığı aramada 1 ton 690 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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